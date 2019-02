Waar zitten die mannen? Marc Colpaert

19 februari 2019

Annabelle Felix de Zumba fitness en Zumba gold instructor vraagt zich af waarom de mannen niet willen mee komen sporten met haar. Ze is nu toch al negen jaar aan de slag als Zumba instructor en in al die jaren waren er maar enkele mannen die een poging waagden, maar lang heeft het niet geduurd. “Ik ben bijna tien jaar bezig met Zumba en het aantal mannen die zich ondertussen hebben ingeschreven om te komen sporten kan ik nog steeds op één hand tellen. Sterker nog de laatste jaren zijn er zelfs geen mannen meer te bespeuren. Nochtans Zumba is voor alle leeftijden en zowel voor vrouwen als voor mannen”,zegt lesgeefster Annabelle. Ze doet dan ook een warme oproep naar de mannen om eens een eerste les te komen meedoen, die is trouwens altijd gratis. Vrouwen zijn natuurlijk ook steeds welkom. Meer informatie kan men vinden op: www.zumba-annabelle.be. MCT