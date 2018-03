Vuilniswagen kantelt in weide 17 maart 2018

02u41 0

Ter hoogte van de Ezelveldstraat in Vollezele is een vuilniswagen van de firma Ilva in een weide gekanteld. Op vrijdagvoormiddag reed de vuilniswagen de smalle straat in om het papier op te halen. Op een zeker moment geraakte de wagen naast de weg, de chauffeur probeerde zijn fout nog recht te zetten, maar door de vochtige berm zakte de wagen steeds dieper weg tot hij op zijn kant in een weide terechtkwam. Er vielen gelukkig geen gewonden en een andere vuilniswagen van Ilva kwam de chauffeur en begeleiders ophalen. De gemeentearbeiders kwamen de nodige signalisatie plaatsen en de straat werd voor enkele uren afgesloten, tot de takeldienst de vuilniswagen uit de weide kon halen. (MCT/TVP)