Vrouwen duidelijk in de meerderheid Veertien vrouwen en één man Marc Colpaert

25 december 2018

15u34 2

Vrouwen waren zeer duidelijk in de meerderheid op de laatste les van dit jaar ‘werken aan uw conditie voor 50-plussers’ in het Baljuwhuis van Galmaarden. Sinds half september is de sportraad van Galmaarden gestart met het organiseren van een wekelijkse sportvoormiddag op maandag. De bedoeling is dat alle 50-plussers van Galmaarden en omstreken welkom zijn in het Baljuwhuis om zich van 9.30 uur tot 10.30 uur eens goed te komen uitleven. Door spierversterkende en lenig makende oefeningen, kan iedereen hier op een aangename en ongedwongen sfeer en onder leiding van een ervaren lerares, Katie Vereecken van Sportwerk Vlaanderen, werken aan zijn of haar conditie. En dat hebben de dames blijkbaar duidelijk begrepen, want van de 15 deelnemers waren er 14 vrouwen en slechts 1 man. Na de vakantie gaan ze terug van start, meer info bij Bart De Luyck van de sportdienst 054/51.61.63. MCT