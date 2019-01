Vrouw botst tegen geparkeerde wagen Tom Vierendeels

17 januari 2019

19u03 0

Een bestuurster is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Tollembeekstraat. H.N. reed rond 19 uur met haar BMW in de Tollembeekstraat richting het centrum van Galmaarden. Om een nog onbekende reden merkte ze een geparkeerde Opel te laat op en botste tegen dit voertuig. De bestuurster van de BMW liep lichte verwondingen op. De lokale politiezone Pajottenland kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en signalisatie.