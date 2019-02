Vrijwilligers gezocht voor beheerwerken in reservaten Kom nu zaterdag 2 maart meehelpen Marc Colpaert

28 februari 2019

De Natuur- en Milieuvereniging De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever zoekt nog enkele vrijwilligers om op zaterdag 2 maart een handje te komen helpen in hun reservaten in Galmaarden en in Vollezele. De vzw De Mark beheert samen met de terreinploeg van de vzw Natuurpunt drie reservaten: de Markvallei, het Kluysbos en Hof Ten Berg. De hooiweiden, de knotwilgen en de vele kilometers wandelroutes vragen regelmatig onderhoud. “Daarom organiseren wij op regelmatige tijdstippen een werkdag en de volgende gaat nu zaterdag 2 maart van start. Wij kunnen zeker nog enkele mensen gebruiken”, vertelde voorzitter André Prové. Wie zin heeft om op zaterdag een dagje mee te helpen in de natuur, geeft een seintje aan Luc op het nummer 0494/48.26.64. MCT