Vrijwilligers aan de slag in de Flietermolen 12 juli 2018

In totaal een tiental vrijwilligers zakten af naar de Flieterkouter in Tollembeek om de binnenmuren van de Flietermolen een nieuwe 'fond de teint' te geven. De molenstenen in de Flietermolen draaien sinds vorig jaar op volle toeren, dus moesten de binnenmuren nu behandeld worden.





"De muren hadden dringend een facelift nodig, dus hebben wij een oproep gedaan om via vrijwilligers de binnenmuren opnieuw te kaleien", vertelde Julian Still.





Kaleien is een schildertechniek waarbij een dunne kalkpleister op de muren wordt aangebracht.











(MCT)