Vriendenkring wilt 'Koninklijke' vereniging worden Marc Colpaert

29 januari 2019

De Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden willen de titel krijgen van ‘Koninklijke’ vereniging en lieten daarom tijdens hun huldigingsfeest burgemeester Patrick Decat (CD&V) een brief ondertekenen, als steun om de titel ‘Koninklijke’ te kunnen krijgen. Omdat deze vereniging 50 jaar bestaat, werd in de zaal Willem Tell een groot feest georganiseerd voor de bloedgevers. “Wij vieren vandaag het 50-jarig jubileum van onze vereniging en hebben kosten nog moeite gespaard, want we verwennen onze bloedgevers met een koud- en warmbuffet en om te eindigen in schoonheid, is er een lekker dessertenbuffet”, vertelde voorzitter Christian Demeulder. Ondertussen was hun secretaris Erik Dhaeyer de laatste weken druk bezig met het voorbereiden van een dossier van zeker 20 pagina’s dik, om bij de kabinetschef van de Koning een aanvraag in te dienen, zodat ze de titel ‘Koninklijke’ konden krijgen. Tijdens het huldigingsfeest waar 121 personen aanwezig waren, werd door burgemeester Patrick Decat een aanbevelingsbrief ondertekend dat deze vereniging het verdiend om de titel van ‘Koninklijke’ te dragen. Voorzitter Christian Demeulder van zijn kant tekende officieel de brief voor de aanvraag. Ondertussen werd het dossier opgestuurd en nu is het aan de Koning om te oordelen of hij deze gunst voor het toekennen van de titel ‘Koninklijke’ wilt verlenen.