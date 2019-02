Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers wil kaap 500 bloedgiften bereiken Eerste bloedafname met gratis pannenkoek nu donderdag Marc Colpaert

26 februari 2019

14u02 0 Galmaarden De Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden hoopt dit jaar de kaap van 500 bloedafnames te halen. Vorig jaar stopte de teller op 469 bloedafnames.

Elk jaar komen er meer mensen naar de bloedinzameling van de Vrijwillige Bloedgevers in het Baljuwhuis. “In 2016 waren er dit al 440, in 2017 iets meer met 444 personen om te pieken in 2018 met 469 bloedgiften”, zegt voorzitter Christian Demeulder. Om het dit jaar nog beter te doen en hopelijk de kaap van 500 bloedgevers te bereiken, gaan ze hun bloedgevers deze keer extra verwennen. “Op donderdag 28 februari wordt de eerste bloedafname georganiseerd in het Baljuwhuis en krijgen alle bloedgevers een warme pannenkoek aangeboden. Later dit jaar worden de aanwezigen ook nog in de watten gelegd met een barbecue of een lekker ijsje”, zei secretaris Erik Dhaeyer. Iedereen is dan ook welkom om mee te helpen, zodat ze de kaap van 500 bloedgevers kunnen halen dit jaar.