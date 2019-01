Vrienden maken een indoor petanqueplein Marc Colpaert

21 januari 2019

Enkele vrienden hebben samen een petanqueplein aangelegd in een grote schuur in een boerderij in de Bruisbroekstraat in Galmaarden, waar ze in de winterperiode tweemaal per week komen oefenen. Vroeger zaten de meeste van deze mensen samen in het Oudercomité van het Sint-Catharinacollege van Galmaarden. Nadat hun kinderen al naar een andere school gingen trokken deze vrienden nog elk jaar eens samen op stap voor een weekend. “Het was vorig jaar tijdens zo een uitstap, dat iemand met het idee kwam om samen aan sport te doen en toen werd geopperd om samen een balletje te gaan gooien, zuiver voor de lol”, vertelde Rudy Depouillon. Aan de gemeente Galmaarden werd gevraagd of ze de twee petanqueterreinen in de tuin van het Baljuwhuis mochten gebruikt om hun sport te kunnen uitoefenen, wat geen probleem was. Hun nieuwe petanqueclub ‘t Galmbutje was geboren. “Toen het kouder begon te worden moesten we uitkijken naar een andere locatie en dus mochten we via een van onze vrienden een plein aanleggen in een oude schuur in Galmaarden. Wij hebben dan samen eerst de beton opgebroken, nadien steenslag ingevoerd en het geheel afgewerkt met dolomiet. Zo beschikken we vandaag over een prachtig plein van 15 meter lang op een kleine 5 meter breed”,legt Rudy uit. Als het in de winter heel koud is moeten enkele vuurtjes de spelers warm houden. “Het was een zeer geslaagd idee en we hebben er allemaal samen aan meegewerkt aan dit prachtig plein”, besluit Rudy Suys. MCT

