Vrienden gingen op bezoek bij Monique Matthijs

01 maart 2019

Enkele leden van Samana, KVLV en Okra uit Galmaarden trokken naar het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne om er een bezoekje te brengen aan Monique Matthijs, die daar sinds enkele week verblijft. Monique kan daadwerkelijk bestempeld worden als ‘de moeder van vele Galmaardse verenigingen’. Zij stond mee aan de wieg van Okra, Samana en de KVLV, waar ze tot eind 2018 zelfs voorzitster van was. “We wisten dat haar gezondheid haar de laatste maanden een beetje in de steek liet, toch was haar opname in het rusthuis voor ons totaal onverwacht. Haar stoel is nu leeg tijdens onze bestuursvergaderingen, maar in ons hart is en blijft ze bij ons. Wij missen haar en vooral haar inzet, haar gedrevenheid en ook haar humor. Monique kon soms heel gevat uit de hoek komen met heel rake opmerkingen”, vertelde Willy Noerens. Dus trokken enkele leden van de KVLV, Okra en Samana dan maar zelf naar het rusthuis met een bloemetje voor Monique. “Het blijft onze ultieme wens om haar nog een keertje naar Galmaarden terug te halen om haar in het bijzijn van al onze leden te eren, voor al datgene wat ze voor onze verenigingen heeft betekent. Als haar gezondheid het toelaat zal dat vast nog wel eens een keertje lukken”,sprak Rita Paindavijn. Monique was dadelijk akkoord om nog eens terug te komen naar Galmaarden. “ Ik mag hier wel niet klagen, de mensen zijn hier vriendelijk, het eten is hier goed, ik heb hier totaal geen klachten”, vertelde Monique. MCT