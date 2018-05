Vollezele Leeft krijgt een stalplaat 04 mei 2018

De vereniging Vollezele Leeft uit de gelijknamige gemeente kreeg uit handen van gedeputeerde Tom Dehaene een stalplaat overhandigd. Ze kregen deze onderscheiding omdat hun vereniging zich op een verdienstelijke manier inzet voor het verderzetten van de cultuur van het Belgisch Trekpaard.





"Wij organiseren ieder jaar de 'Dag van het Belgisch Trekpaard' in het centrum en die dag is ook het museum van het Belgisch Trekpaard open", vertelde voorzitter Ludo Persoons. Hij was in ieder geval blij dat zijn vereniging deze stalplaat kreeg, al weet hij nog niet dadelijk waar hij ze gaat ophangen.











(MCT)