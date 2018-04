Volkstuintjes in de tuin van het Baljuwhuis? FRUIT BLIJFT VANDAAG GEWOON OP DE BOMEN HANGEN MARC COLPAERT

28 april 2018

02u29 1 Galmaarden Schepen Ludo Persoons (CD&V) wil werk maken van de tuin van het Baljuwhuis. Hij wil een oplossing voor de verwilderde kruidentuin en voor het fruit dat niet wordt geplukt. Gezien de grootte van het project denkt hij aan een stappenplan, in samenwerking met verschillende verenigingen.

Schepen Ludo Persoons is al enige tijd bezig met het project om van de grote tuin van het Baljuwhuis opnieuw iets groots en moois te maken. Vooral de bestaande maar vandaag verwilderde kruidentuin langs de kant van de Brusselstraat baart hem nogal zorgen. "Jaren geleden was dit een mooie kruidentuin met zeker een vijftigtal verschillende kruiden erin. Naast elke plant stond een naambordje met de Vlaamse en Latijnse naam erop. Toen was dit een juweeltje. Al jaren wordt deze kuidentuin niet meer onderhouden, nochtans hadden wij iemand die het nodige ging doen, maar deze persoon werd ernstig ziek en de tuin kwam in de vergeethoek terecht", zegt de schepen. Zijn idee is om de kruidentuin helemaal of gedeeltelijk om te vormen tot volkstuintjes. "De mogelijkheid bestaat om een deel van de kruidentuin te behouden, een ander deel kan misschien dienstdoen als volkstuintjes, al weet ik niet of wij in onze toch wel landelijke gemeente hiervoor de geschikte mensen gaan vinden, maar het is zeker een mogelijkheid. Ook iemand om de kruidentuin te onderhouden is welkom."





Zwaar karwei

Aangezien de tuin van het Baljuwhuis ongeveer twee hectare groot is en zich uitstrekt van aan de Brusselstraat tot aan de Markrivier is het een zwaar karwei om deze in één keer aan te pakken. "Daarom ook dat ik voorstander ben van een stappenplan en dat in samenwerking met verenigingen zoals het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevalei en de adviesraden. We gaan de zaken bekijken en bespreken, tot we een gepaste oplossing vinden," aldus Ludo.





Eigen appelsap

Naast de kruidentuin moet er ook een oplossing gezocht worden voor de vele fruitbomen in de tuin. De laatste jaren wordt er niets gedaan met het fruit en dat is toch wel een grote zonde. Zeker ook omdat tussen de fruitbomen er ook enkele oude fruitboomvariëteiten staan. In de milieuraad werd al geopperd om het plukteam het fruit te laten plukken en met de helft van het fruit kan de gemeente dan haar eigen appelsap aanbieden op gemeentelijke recepties. "Gewoon het fruit laten hangen is vandaag geen optie meer, wij bekijken wat de beste oplossing is", vult de schepen aan.





Werken uitvoeren kost natuurlijk heel wat geld. Om de prijs zo laag mogelijk te houden voor de gemeente bekijken ze hoe en op welke manier ze subsidies kunnen loskrijgen om de werken te laten uitvoeren.