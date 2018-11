Vogelpracht Tollembeek stelde meer dan duizend vogels tentoon MarcColpaert

06 november 2018

11u03 0

De vereniging Vogelpracht Tollembeek bracht niet mnder dan 1.100 vogels samen in de zaal Willem Tell in Tollembeek. Het was al de 40 ste nationale tentoonstelling van Vogelpracht Tollembeek. Deze vereniging telt vandaag ongeveer 60 leden, de meeste onder hen zijn afkomstig uit het Pajottenland en de regio Geraardsbergen. Er werd wat afgekwetterd in de zaal door de meer dan duizend beestjes. Men kon er een zebravink vinden, maar ook een bergparkiet, een lachduif of een spitsstaartamandine en vele anderen waren er te bezichtigen. “Met onze tentoonstelling willen wij deze mooie beestjes wat dichter bij de mensen brengen”, vertelde secretaris Olivier Ruysschaert. MCT