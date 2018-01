Vluchtmisdrijf onder invloed 02u26 0

Een man die eind vorige week vluchtmisdrijf wilde plegen na een verkeersongeval onder invloed, kon alsnog door de politie gevat worden. De man botste omstreeks 23.20 uur op de N272 tegen enkele paaltjes naast de rijbaan. Hij wilde gewoon doorrijden, maar door de schade aan zijn wagen viel die stil in de Statiestraat. De bestuurder liet zijn voertuig achter en werd opgehaald door een kennis. Maar zo was het voor de politie ook een koud kunstje om even later voor zijn deur te staan. De man blies positief en mocht zijn rijbewijs meteen voor een periode van vijftien dagen afgeven. (TVP)