VKT Oostakker bestaat 50 jaar 31 augustus 2018

De afdeling van de Vlaamse Kampeer Toeristen (VKT) Oostakker op de Bosberg in Galmaarden hebben hun vijftigste verjaardag gevierd met heel wat vrienden. In 1968 was het wijlen Marcel De Meij die ervoor zorgde dat de afdeling VKT Oostakker er officieel van start ging op het kampeerterrein Raspaljebos op de top van de Bosberg in Galmaarden. Dus werden heel wat vrienden van vroeger uitgenodigd om gezellig een feestje te bouwen voor hun 50-jarig bestaan. Ondertussen is de zoon Patrick De Meij de nieuwe voorzitter.





(MCT)