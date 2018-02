Vijfde walmenbrand op de Bosberg 27 februari 2018

02u37 0 Galmaarden Ongeveer een honderdtal mensen zakte af naar de top van de Bosberg in Galmaarden om samen te genieten van het aansteken van een groot vreugdevuur.

De vereniging Ergoed Galmaarden organiseerde al voor de vijfde keer een walmenbrand op zondag op de top van de Bosberg in Galmaarden. Deze vereniging is al enkele jaren bezig om dit, oud voorchristelijk feest, dat terug gaat tot in de Keltische periode, nieuw leven in te blazen.





Dit jaar werd gestart met een wandeling van ongeveer 6 km door de bossen op en rond de Bosberg. Nadat de wandelaars terug waren ter hoogte van de Bosberg, werd iets na 18.30 uur, het vuur aangestoken. Dit was hun manier om het einde van de winter en het begin van de lente te vieren met het aansteken van een groot vreugdevuur op de top van de Bosberg.





Voor de muzikale omlijsting konden ze een beroep doen op accordeonist Jean-Pierre Nerinckx uit Grimminge. Volgens de organisatoren was het niet eenvoudig om een muzikant te vinden. Ergoed Galmaarden zorgde met het uitdelen van de nodige jenever dat de koude toch wat werd gemilderd. Gelukkig werd er tevens een tentje geplaatst waar het wat warmer was, want de wind was ijzig koud op de top van de Bosberg in Galmaarden. (MCT)