Vier van de zes Pajotse burgemeesters stoppen volgend jaar

Marc Colpaert

07 december 2018

16u08 0

Zes Pajotse burgemeesters kwamen vrijdag samen in de collegezaal van het gemeentehuis van Galmaarden, voor vier van hen is het de laatste keer, want volgend jaar stoppen ze als burgemeester. Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) uit Galmaarden nodigde zijn collega’s Kris Poelaert (CD&V) uit Herne, Luc Decrick (CD&V)uit Pepingen, Michel Doomst (CD&V) uit Gooik, Luc Deneyer (CD&V) uit Bever en Christine Hemerijckx (CD&V) uit Roosdaal uit voor het laatste burgemeestersoverleg van dit jaar. Al meer dan 15 jaar komen de burgemeesters van deze gemeenten samen. Ze werken met een maandelijkse agenda, waar ze zaken zoals: plattelandsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, maar ook zonevreemde boerderijen bespreken. Dit doen ze samen met Katrien Meersseman van Pajottenland+. Voor vier burgemeesters was het de allerlaatste vergadering. Pierre Deneyer, Christine Hemerijckx, Luc Decrick en Luc Deneyer zijn vanaf volgend jaar geen burgemeester meer. “Gezien de problemen momenteel in de gemeente Bever (de kans bestond dat de gemeente onbestuurbaar werd, red.) , zou het kunnen dat ik volgend jaar nog even aanblijf als burgemeester”, grapte burgemeester Luc Deneyer.