Vier trouwe bloedgevers gehuldigd in zaal Willem Tell 13 februari 2018

De Vrijwillige Bloedgevers van Galmaarden huldigden hun bloedgevers in zaal Willem Tell in Tollembeek. Tijdens een gezellig samenzijn werden enkele mensen in de bloemetjes gezet.





"Wij hebben opnieuw enkele mensen die de kaap van 25 en 50 bloedgiften achter hun naam hebben staan en daarom geven wij deze mensen een geschenkje", vertelde voorzitter Christian Demeulder. De gehuldigden waren Isabelle De Plancke, Patrik Thollebeek en Cecile Boulanger, goed voor 25 bloedgiften, en Dirk Thollembeek, goed voor 50 bloedgiften.











(MCT)