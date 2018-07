Verkiezingsborden niet overal plaatsen 12 juli 2018

De gemeente Galmaarden heeft een tijdelijke politieverordening goedgekeurd om niet zomaar overal verkiezingsborden te plaatsen. Het aanbrengen op welke wijze dan ook van affiches, borden of fotografische voorstellingen, mag op het openbaar domein alleen gebeuren op de daartoe voorziene panelen. Deze staan ter hoogte van de drie basisscholen in Tollembeek, Vollezele en Galmaarden. Wie een verkiezingsbord op een private eigendom wilt plaatsen, dient in het bezit te zijn van een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. (MCT)