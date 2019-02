Verkeersborden aan de lopende meter Marc Colpaert

22 februari 2019

In de Wilderstraat in Galmaarden is een firma bezig met werken in de berm en dat maakten ze wel erg duidelijk met tal van verkeersborden. In opdracht van Fluvius is een aannemer bezig met het plaatsen van nutsleidingen, onder meer in de Wilderstraat en de Waterschaapstraat in Galmaarden. Werken zorgen steeds voor de nodige hinder voor de bewoners en het doorgaand verkeer, maar soms levert het ook een leuk plaatje op. Hier werd wel heel kwistig omgesprongen met het plaatsen van verkeersborden, zodat het bijna iet meer mogelijk is om de straat nog in te rijden. Maar zo is iedereen wel op de hoogte dat er werken aan de gang zijn, dat staat vast! MCT