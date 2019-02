Verdacht telefoontje, bel dan zeker niet terug Marc Colpaert

05 februari 2019

17u22 6

Indien u een telefoontje krijgt op uw vast toestel van een voor u onbekend nummer en de persoon aan de andere kant van de lijn zegt niets, is het best dat u niet terugbelt, want dat zou u nogal wat geld kunnen kosten.

Tal van mensen uit Galmaarden krijgen de laatste dagen telefoontjes van onbekende mensen. De telefoon gaat en wanneer ze opnemen, horen ze niets. Enkele seconden later is de verbinding verbroken. De telefoontjes zijn zogezegd afkomstig uit de zone 053 (Aalst) gevolgd door 00.11.**. Een korte rondvraag op de sociale media geeft een lawine van reacties. Vele mensen uit Galmaarden hebben ook al een of meerdere telefoontjes gekregen van dit speciale nummer. Een van de mensen die zo’n telefoontje kreeg vertrouwde het niet en belde naar 1207. Daar werd hem verteld dat ze niet wisten wie de abonnee was van dit nummer, want er werd gebeld via een computer. Wel werd aan de persoon gevraagd om zeker niet terug te bellen naar dit nummer, want dit kan u heel veel geld kosten. Blijkbaar is dit opnieuw een manier om slachtoffers op een slinkse manier heel wat geld of gegevens te ontfutselen.

Meer over Galmaarden