Veel volk voor de tiende garageverkoop Marc Colpaert

17 maart 2019

Op zondag werd al voor de tiende keer een garageverkoop georganiseerd in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele. Niet minder dan 126 garages werden tijdelijk omgetoverd tot snuffelruimtes, waar van alles te koop werd aangeboden. Heel wat mensen waren al vanaf 9 uur op de baan om de beste koopjes te doen, ook al ging de garageverkoop pas van start vanaf 10 uur. Gelukkig konden de deelnemers rekenen op een vrij zonnige dag, wat dadelijk voor een betere sfeer zorgde, al heeft het in de namiddag toch nog enkele keren geregend. Ter hoogte van de Plaatstraat in Tollembeek had André Piecq een deel van de familie uitgenodigd. “Wij doen dit bijna elk jaar, dat we samen met andere mensen uit de familie zoals nu Baptiste en Marc deze garageverkoop organiseren. Zo kunnen we meer zaken uitstallen en de verkoop loopt erg vlot”, bevestigde André ons.