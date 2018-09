Veel volk op de gratis boekenkaftdag 06 september 2018

Kaftpapier, scharen en plakband bij de vleet gisteren in het Baljuwhuis. Ouders trokken er met hun kroost naar de gratis boekenkaftdag Ezelsoor. Ook het kaftpapier zelf, ontworpen door kinderen en jongeren uit het Pajottenland, was helemaal gratis. Wie naast het kaftpapier toch nog iets speciaals wilde dan waren tekenaars Merel Eyckerman en Tom Schoonooghe om hun boek of schrift te personaliseren. "Het loopt goed, we zijn nog maar een uurtje bezig en er zijn al 70 kinderen met hun mama of papa bezig met het kaften van hun boeken", zei Daniel Fonteyne voorzitter van het beheersorgaan van de bib.





(MCT)