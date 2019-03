Veel snuffelplezier op de tiende garageverkoop op zondag Marc Colpaert

13 maart 2019

18u23 0

Op zondag 17 maart wordt al de tiende garageverkoop georganiseerd in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele. De gemeente Galmaarden nodigt iedereen uit om tussen 10 en 16 uur de garagewinkels te gaan bezoeken. Niet minder dan 126 garages worden tijdelijk omgetoverd tot heuse snuffelruimtes, waar van alles te koop wordt aangeboden. In de woonwijk Flieterkouter in Tollembeek zetten tien gezinnen hun garage open, of ongeveer 10 procent van de bewoners. Nu alleen nog hopen dat het weer een beetje mee zit, want vele bewoners hebben al via de sociale media de vraag gesteld om de garageverkoop in de zomermaanden te organiseren. De gemeente is niet tegen een andere datum, maar het probleem is vooral een geschikte datum vinden in de zomermaanden. Geïnteresseerden kunnen alvast hun favoriete spulletjes zoeken in de deelnemerslijst die terug te vinden is op www.galmaarden.be. Veel snuffelplezier op zondag 17 maart. MCT

Meer over Galmaarden

Tollembeek

samenleving

welzijn

liefdadigheid

Vollezele

Flieterkouter