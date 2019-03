Veel belangstelling voor electrische fietsen Marc Colpaert

25 maart 2019

Heel wat mensen kwamen een kijkje nemen bij de firma Salens in Galmaarden waar tal van electrische fietsen uitgestald waren. Tijdens de opendeurdagen konden de bezoekers bij de firma Salens niet alleen terecht voor tal van tuinmachines te bekijken, maar vooral de e-bikes hadden heel wat succes. De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het gemak van een electrische fiets. Dirk Hauters uit Galmaarden heeft al geruime tijd een electrische fiets, maar kwam toch nog een kijkje nemen. “Ik rijd bijna elke dag met de fiets naar mijn werk en het leuke aan deze fiets is dat je er heel vlug mee op uw bestemming bent, zonder veel moeite te doen. Zelfs als er een stevige tegenwind aan het blazen is neem je met plezier nog de e-bike, waar je anders zou kiezen voor de wagen”, vertelde Dirk ons. Luc en Bart Salens bevestigden dat heel wat mensen een kijkje kwamen nemen en info wensten over de electrische fietsen.