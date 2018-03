VB wil Franstalige handleiding voor laadpalen weg 08 maart 2018

02u31 0 Galmaarden Daniel Fonteyne, voorzitter van Vlaams Belang Galmaarden, is niet te spreken over de Franstalige handleiding die op de nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen hangt.

Na klachten in onder meer Sint-Pieters-Leeuw en Denderleeuw blijkt dat nu ook de laadpalen voor elektrische voertuigen in Galmaarden een Franstalige handleiding bevatten. "Een flagrante overtreding van de taalwetgeving", zegt Fonteyne. "We vragen van nieuwkomers dat ze zich aanpassen aan het Vlaamse karakter van onze gemeente. Door zelf Franstalige opschriften te plaatsen, geven we het signaal dat ze het allemaal niet zo ernstig hoeven te nemen. Kortom: een compleet fout signaal. Het enige wat wij vragen, is dat het gemeentebestuur actie onderneemt."





Eerder sprak de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zich al uit over de kwestie. Die verklaarde de klachten in andere gemeenten gegrond, waarna de verantwoordelijke firma de opschriften liet verwijderen. Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) van Galmaarden had de Franstalige opschriften zelf nog niet opgemerkt, maar zal het nodige doen om ze aan te passen.





(MCT)