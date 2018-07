Vandalen maken kunstkoe kopje kleiner OOK ELDERS IN TOLLEMBEEKSTRAAT HOUDEN DRIE DADERS LELIJK HUIS MICHIEL ELINCKX

17 juli 2018

02u43 0 Galmaarden Een spoor van vernieling hebben drie vandalen zaterdagnacht in de Tollembeekstraat achtergelaten. De daders leefden zich onder meer uit op een duur kunstwerk in een voortuin. Een van de gedupeerden reikt een geldsom van 500 euro uit voor de gouden tip die naar de daders leidt.

Wellicht kwamen de drie onbekenden net terug van een avondje uit op de Dolle Strandbalfeesten, toen ze om 23 uur door de Tollembeekstraat liepen. Op camerabeelden is te zien hoe ze auto's proberen te stoppen voor een lift. Nadat hun liftpogingen mislukken, laten ze hun frustratie uit op de voortuinen.





Op camerabeelden van Belectron is te zien hoe ze een paaltje aan de ingang van de elektrozaak vernielen. "Veel schade is er niet", zegt Christophe Vander Putten van Belectron. "Het paaltje is zwaar toegetakeld. De daders probeerden de poort te openen, maar dat mislukte."





1.000 euro waard

Na de passage bij Belectron stapten de vandalen door naar de voortuin van Philip Demanet. Daar staat al sinds jaar en dag een kunstwerk van de Hernse kunstenaar Michael Peetermans. De geschilderde koe, goed voor een waarde van meer dan 1.000 euro, werd vakkundig afgebroken door de daders. "Het kunstwerk kan zo de vuilnisbak in", zegt een aangeslagen Demanet. "De poten zijn er volledig af gerukt. Ik kan het kunstwerk nooit meer in zijn oorspronkelijke waarde herstellen." Demanet legde intussen klacht neer bij de politie, net als enkele andere slachtoffers. Hij looft een geldsom van 500 euro uit voor de persoon die de gouden tip doorgeeft. Hij wil de daders zeker vatten. "Hopelijk is de geldsom een motivatie voor getuigen. Iedereen kan een tip doorsturen naar info@demanet.be. Dit is geen schelmerij meer, maar vandalisme. Hopelijk komt er snel duidelijkheid."





Belgische vlag gestolen

De afgebroken kunstkoe van Demanet was niet het laatste voorval. Ook bij Ilse Cnop sloegen de vandalen toe. De Belgische vlag en enkele bloemen sneuvelden in haar voortuin. "Ik hing de Belgische vlag natuurlijk uit voor de Rode Duivels", zegt ze. "Onze tricolore heeft een speciale betekenis. Er stonden enkele handtekeningen op van de Rode Duivels-ploeg uit 2004. Meer dan twintig jaar hang ik ze uit, maar zondagochtend was ze weg. De drie personen hebben de vlag zomaar van onze poort gerukt. En dat bleek niet genoeg te zijn, want daarna moesten enkele bloemen van mijn voortuin er ook aan geloven. Van andere mensen hun eigendom blijf je gewoon af."





De lokale politie is nog op zoek naar de daders.