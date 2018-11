Vandaal schiet gat in de haan op de kerktoren Torenkruis van kerk gehaald wegens te gevaarlijk voor vallende ornamenten Marc Colpaert

12 november 2018

Om veiligheidsredenen moest het torenkruis op de top van de kerk van Tollembeek met daarop de haan naar beneden gehaald worden. Groot was de verbazing toen bleek dat er op die arme haan geschoten was, er zit namelijk een gat in van zeker één centimeter. Het torenkruis van meer dan vier meter hoog gaat niet meer hersteld worden, maar in de plaats komt er een kleiner model, met daar bovenop opnieuw hopelijk een ‘gatenvrije’ haan. Het was de firma Van de Sande die de haan en het kruis van op een hoogte van 47 meter naar beneden bracht en dat dan nog in de regen.

Enkele weken geleden werd door een gespecialiseerde firma vastgesteld dat sommige van de ornamenten op het torenkruis van de kerk van Tollembeek afgebroken waren en naar beneden waren gevallen. “Toen wij dit wisten, hebben wij een firma gevraagd om het kruis en de haan naar beneden te halen. Want stel dat zo een ijzeren ornament op het hoofd van iemand valt, ik mag er niet aan denken”, zegt Roland Sergeant voorzitter van de Kerkraad. Op maandagvoormiddag werd dan een grote kraan naast de kerk geplaatst die twee mannen via een bak naar een hoogte van 47 meter moest brengen. Eerst werd gecontroleerd of het haalbaar was om dit te doen in de regen. Wat later werd dan groen licht gegeven en trokken de broers Rudy en Filip onder het goedkeurend oog van hun vader Staf naar hogere sferen. Een half uurtje later kwamen ze al een eerste keer naar beneden en hadden de haan al mee. Deze koperen haan, belegd met een laagje bladgoud, waar niet veel meer van te merken was, zag er nog redelijk goed uit. “Plots merkten wij op dat er een gat in de haan zat en aan de schade werd al vlug duidelijk dat dit moest gebeurd zijn door een kogel. Ik vraag mij af wie nu zoiets doet om met een wapen naar de kerkhaan te schieten”, zei Roland. Volgens Staf Van de Sande die samen met zijn zoons wekelijks in Vlaanderen kerktorens onder handen nemen, is het niet de eerste keer dat zoiets zich voordoet. “Ik heb er eens eentje naar beneden gehaald en daar zaten zeker vijf gaten in”, lachte Staf. Toen de haan veilig en wel beneden stond, gingen de mannen opnieuw naar boven om het grote ijzeren kruis naar beneden te halen. Ondertussen bleef het maar regenen, het was alsof de weergoden het niet fijn vonden dat het kruis en de haan naar beneden werden gehaald. Tegen de middag werd het kruis van de kerktoren verwijderd en werd het vastgebonden aan de bak van de kraan. Beneden werd het kruis dan voorzichtig losgemaakt en kon Staf het even vasthouden, alvorens zijn twee zonen het nadien voor de kerk neerlegden.

Na een eerste expertise bleek dat het oude kruis met een lengte van 4,2 meter niet meer te herstellen viel. “Om dit kruis volledig te herstellen en ook de ornamenten opnieuw te plaatsen zou dit meer kosten dan een nieuw kruis te maken. Wij gaan dan ook kiezen om een nieuw kruis, maar dan een kleiner model van ongeveer 2 meter op de toren te plaatsen. Ook de kerkhaan zal na een extra laagje bladgoud opnieuw op de kerktoren geplaatst worden”, liet Roland ons weten.

En dus staat sinds vandaag de kerk van Tollembeek erbij zonder haan en zonder kruis en dit zeker voor enkele maanden. De vraag blijft natuurlijk welke snoodaard schoot er op de haan van Tollembeek? - MCT