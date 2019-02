Valentijnsconcert van Amicato Marc Colpaert

04 februari 2019

11u39 0

Muziekvereniging Amicato uit Galmaarden organiseert samen met de vzw Zonnelied een Valentijnsconcert in de grote zaal van het Baljuwhuis van Galmaarden. Zaterdag 9 en zondag 10 februari is het zover, dan zitten alle muzikanten klaar om de bezoekers een prachtig Valentijnsconcert aan te bieden onder leiding van Leen Dubois. “Wij gaan dit jaar twee dagen ons uiterste best doen en dit samen met de mensen van Zonnelied om er iets groots van te maken”, vertelde voorzitter Cindy Wauterickx. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro. Aan de kassa is dit 10 euro. Meer informatie op: www.amicato.be.