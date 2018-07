Urbanustochten langs smalle paadjes 10 juli 2018

02u42 0

Op zondag 15 juli organiseren de Marktrotters uit Herne de 34ste editie van de Urbanustochten vanuit Tollembeek. Deze populaire wandeltocht mocht de laatste jaren steeds om en bij de 2.500 tevreden deelnemers begroeten. Klassieke afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn 4, 6, 10, 15, 22 en 32 kilometer. De wandelaars stappen tijdens de tocht langs kleine paadjes en ontdekken zo de pracht van het Pajottenland. Ze starten vanuit de zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollembeek tussen 7 en 15 uur. Meer informatie over de wandeltocht vindt u op de website www.marktrotters.be.





(MCT)