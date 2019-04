Urbanus op zijn paasbest met dank aan Petra en Kelly Ze maken er telkens iets moois van Marc Colpaert

12 april 2019

Petra Plaitin en Kelly Wauters zorgen ervoor dat het Urbanusbeeldje op de binnenkoer van het Baljuwhuis verschillende keren per jaar een gepaste outfit krijgt. Wie op de binnenkoer van het Baljuwhuis loopt kan er niet naast kijken en ziet in een hoekje een mooi beeldje van de stripfiguur Urbanus staan. “Wij kwamen met dit idee om onze Urbanus op verschillende tijdstippen van het jaar wat ‘aan te kleden’”,zeggen Kelly en Petra in koor. De dames zorgen ervoor dat voor verschillende gelegenheden zoals de Pauwelviering, het Paasfeest, het begin van de lente of de grote vakantie ze het beeldje van de stripfiguur aankleden met heel wat attributen. “Met Pasen zorgen wij voor een paasboom en de nodige paaseieren, zo fleurt dit stukje van het Baljuwhuis toch wat extra op”, zegt Kelly. En dus trokken ze gewapend met de nodige takken en andere zaken aan de slag om er iets moois van te maken.