Urbanus haalt mosterd voor strip bij Dikke van Pamel 26 juli 2018

02u27 0 Galmaarden Voor het jongste album van stripheld Urbanus hebben de komiek en tekenaar Willy Linthout inspiratie gevonden in het verhaal van 'De Dikke van Pamel'. Zij het ietwat verbasterd tot 'De Dikke Vamp Amel'.

Het verhaal van 'De Dikke van Pamel' vindt zijn oorsprong in Roosdaal, en gaat over een zwaarlijvige man die op zoek is naar de liefde. Maar er wordt misbruik van die zoektocht gemaakt, door een verleidelijke dame die hem als attractie in een circus wil gebruiken. "Er bestaat blijkbaar al een stripverhaal rond deze figuur", vertelt Urbanus. "Daarom hebben we er een serieuze draai aan gegeven en er een dikke vamp van gemaakt."





In het album - nummer 179, overigens - is Urbanus weer hopeloos op zoek naar een lief, en één van de kandidaten die zich aandient, is een vamp. "We durven in de strip al eens grof uit de hoek komen", aldus Urbanus. "Maar als we er ook een element van ontroering in kunnen krijgen, zijn we daar ook zelf altijd heel blij mee. Dit schrijnende verhaal van deze mens konden we niet laten liggen. Op de achterkaft heb ik ook heel duidelijk gemaakt waar we de mosterd gehaald hebben, door het prachtige standbeeld van De Dikke van Pamel te tonen." (MCT)