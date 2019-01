Uitstalraam versieren, maar liefst zonder fouten Pauwelviering met één streepje teveel Marc Colpaert

18 januari 2019

16u19

Enkele mooi versierde uitstalramen van café Sint-Paulus in Galmaarden trokken onze aandacht, zeker omdat de kunstenaar een klein taalfoutje maakte, had hij misschien te diep in het glas gekeken? Voor de 637ste Pauwelviering heeft het gemeentebestuur, de Sint-Paulusgilde en de Pauwelbende gevraagd aan alle handelaars van Galmaarden om gedurende de maand januari hun uitstalraam of de winkelruimte te versieren in het teken van de Pauwelviering. In heel wat handelszaken verschijnen er dan ook tal van attributen die verwijzen naar de Pauwel. Maar soms is een foutje vlug gemaakt. Cafébaas Fre van het Sint-Paulus café liet enkele van zijn uitstalramen mooi versieren voor het grote feest eind deze maand. Het was een mooi resultaat, behalve op één venster, want daar liep het even fout. Had de kunstenaar misschien een jenever teveel gedronken? Wie zal het zeggen. Feit is dat hij het woord viering als ‘vieriing’ schreef, een streepje teveel. “Ja ik had het ondertussen ook al opgemerkt, wij hebben er eens moeten mee lachen, er staat een streepje teveel op het raam. Ik heb ondertussen aan de schilder gevraagd om dit euvel te herstellen”, zei Fre Depelseneer.