Tweedehandsbeurs bracht heel wat volk op de been Men kon er tal van koopjes doen Marc Colpaert

12 november 2018

De Gezinsbond Galmaarden-Tollembeek-Vollezele organiseerde een tweedehandsbeurs in het Baljuwhuis van Galmaarden en daar kwamen heel wat mensen op af. In totaal een twintigtal standjes stonden er in de grote zaal van het Baljuwhuis. Wie op zoek was naar baby- of kinderspulletjes of spelletjes, dan was dit de gedroomde plek om te bezoeken. Er lagen honderden spulletjes te wachten op een nieuwe eigenaar. “De kleinkinderen worden al wat groter en hier is wel altijd iets te vinden, waar ik ze mee kan verrassen”, aldus Lutgarde De Borre uit Galmaarden. Organisator Hjalmar Boudry was uitermate tevreden dat ook dit jaar de grote zaal goed gevuld was met de nodige verkopers. MCT