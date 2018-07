Tweede poging om pastorie openbaar te verkopen 10 juli 2018

Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) maakt zich sterk dat de gemeente Galmaarden nog dit jaar de oude pastorie ter hoogte van de Kammeersweg openbaar zal kunnen verkopen. Met dank aan het kerkenplan en een herbestemming van de Sint-Pieterskerk. Al acht jaar wordt dit gebouw niet meer gebruikt als pastorie. Gedurende enkele jaren was het stockageruimte voor de voedselpaketten van het OCMW. Drie jaar geleden wilde de gemeente het gebouw al eens openbaar verkopen. De datum stond zelfs al vast, maar op het laatste moment lag het bisdom dwars en kon de verkoop niet doorgaan. Het bisdom trok zelfs naar de Raad Van State en daardoor was het niet mogelijk om de oude pastorie openbaar te verkopen. Het gebouw was steeds meer aan het vervallen.





"Wij zijn vandaag in de laatste fase voor de verkoop van deze pastorie. Ondertussen werd het kerkenplan goedgekeurd en er werd een brief naar het bisdom gestuurd voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk van Galmaarden. Daarnaast gaan wij er voor zorgen dat in de vroegere woning van pastoor Andy Penne, die naar Holsbeek ging, een ruimte voor pastoraal werk zal komen. Daarnaast is er plaats voor een archief. Al deze elementen moeten er voor zorgen dat wij nog dit jaar de oude pastorie, die al jaren leegstaat, openbaar kunnen verkopen", zegt burgemeester Pierre Deneyer. (MCT)