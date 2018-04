Twee wielen? Da's voor beginners! 19 april 2018

Ter hoogte van het sportcomplex in Galmaarden werd de zon vergezeld door enkele springkastelen, spelletjes, en meer. Goed tweehonderd kinderen moest je dan ook niet binnen proberen te houden. Zij bliezen bellen, gingen aan de slag met stoepkrijt, of kozen voor een potje ravotten in de speeltuin. De waaghalzen moesten bij Stefaan Vanaudenhove zijn. Hij gaf er een initiatie op eenwieler en bracht ook zo'n vijfentwintig van die eenwielers mee. Hoewel stoppen soms nog wat moeilijk was, hadden Florian en Seppe de techniek voorts in geen tijd onder de knie.





(MCT)