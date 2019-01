Twee rode brievenbussen verdwijnen Marc Colpaert

21 januari 2019

15u20 0

De firma Bpost is van plan om in maart enkele rode brievenbussen te schrappen in Galmaarden. De digitalisering zorgt ervoor dat wij met ons allen steeds minder brieven versturen. Bpost heeft beslist om op het grondgebied van Galmaarden twee rode brievenbussen te schrappen. De eerste bus ter hoogte van de Hollestraat 118 in Tollembeek en nog eentje in de Stationsstraat 55 in Galmaarden zullen uit het straatbeeld verdwijnen. De twaalf nog resterende rode brievenbussen in Galmaarden en de deelgemeenten blijven behouden. MCT