Twee nieuwe kaatsploegen starten in competitie 24 april 2018

De gemeente Galmaarden is twee cafékaatsploegen rijker. De twee teams gaan van start in competitie dit jaar. "Het idee om met een kaatsploeg te starten kreeg pas vorm vorig jaar tijdens de Dolle Strandbalfeesten", vertelt cafébaas Fré van Sint Paulus. "Ik had een ploeg ingeschreven en daardoor moesten er een paar oefenmatchen gespeeld worden tegen andere ploegen. Onze ploegsfeer viel meteen op en hierdoor waren nog andere spelers geïnteresseerd om bij ons aan te sluiten."





Uiteindelijk wilden een twintigtal spelers in competitie aantreden en zo ontstonden twee nieuwe ploegen: 'Sint Paulus' en 'Sintje Paals'.











