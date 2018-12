Twee mayo-emmers vol glas Marc Colpaert

03 december 2018

Een eigenaar van een weide in de Hollestraat in Tollembeek vond een wel zeer eigenaardig geschenk voor zijn hek, namelijk twee emmers vol met lege flessen. Onze eigenaar die zijn naam liever niet in de krant ziet verschijnen, kan het niet snappen. “Wie zet er nu twee volle emmers met daarin allemaal lege flessen van onder meer wijn, maar ook een bord, zomaar naast de weg. Nochtans weet iedereen dat het glas elke maand gratis wordt opgehaald aan de deur. En er zijn in de buurt genoeg glascontainers waar men deze kan in achterlaten, ook gratis. Waarom is het dan nodig om deze hier gewoon voor het hek van mijn weide te komen plaatsen”, vraagt deze persoon zich af. Opvallend detail, de emmers die gebruikt werden waren ooit voor mayonaise bestemd, wat laat vermoeden dat de dader ofwel een frituur of een restaurant heeft, want wie koopt er anders een emmer met 9,5 liter ‘Mayo Traiteur’ mayonaise. De eigenaar heeft ondertussen een klacht ingediend bij de politie voor dit geval van sluikstorting. MCT