Twee genomineerden voor de Bronzen Urbanus Komiek zal zelf ook naar de uitreiking komen Marc Colpaert

11 december 2018

16u27 0 Galmaarden Kunstenares Annemie Mignon en toneelvereniging TKG zijn genomineerd voor de cultuurprijs, de Bronzen Urbanus.

De Cultuurraad heeft zopas beslist om twee kandidaten aan te duiden die in aanmerking komen voor het winnen van de cultuurprijs eind januari 2019 in het Baljuwhuis van Galmaarden. Annemie Mignon is geboren en getogen in Galmaarden en is gepassioneerd door kunst in het algemeen. Zij volgde verschillende opleidingen in de beeldende kunst, zowel in de richting keramiek, schilderkunst als beeldhouwen. In haar ‘atelier mignonmignon’ laat ze haar inspiratie van het moment de vrije loop.

De tweede genomineerde is toneelvereniging ‘Theater Kollektief Galmaarden’, al jaren een vaste waarde in de gemeente. Ze staan bekend voor heel wat toneelopvoeringen en tal van gesmaakte wagenspelen.

Een van de genomineerden krijgt op zaterdag 19 januari de Bronzen Urbanus en dat van de enige echte Urbanus zelf in het Baljuwhuis van Galmaarden.