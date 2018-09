Turnen voor 50-plussers gaat van start 05 september 2018

Vanaf 10 september kunnen 50-plussers in een ongedwongen sfeer aan hun conditie komen werken in het Baljuwhuis in Galmaarden. Behalve tijdens de schoolvakanties zijn alle 50-plussers van Galmaarden en omstreken welkom in het Baljuwhuis om zich elke maandag van 9.30 uur tot 10.30 uur eens goed te komen uitleven. Door spierversterkende en lenig makende oefeningen, kan iedereen hier op een aangename en ongedwongen sfeer en onder leiding van een ervaren lerares, werken aan zijn of haar conditie. Ze starten op maandag 10 september, voor wie de start gemist heeft, geen nood aansluiten kan altijd. Meer info:054/51.61.63. (MCT)