Trofees voor vader én dochter 06 maart 2018

02u35 0 Galmaarden Bart Mathys (39) en zijn dochter Xanthe (10) uit Tollembeek zijn allebei met een trofee naar huis gegaan tijdens de jaarlijkse sportshow in het Baljuwhuis in Galmaarden.

De sportraad van Galmaarden organiseert ieder jaar samen met de sportdienst de uitreiking van de sportprijzen en de kampioenenviering in het Baljuwhuis. Dit jaar waren er toch wel enkele opmerkelijke winnaars. Zo werd Bart Mathys verkozen tot de laureaat van de sport. Deze leerkracht L.O. is al jaren sportief bezig met onder meer het deelnemen aan tal van triatlons in binnen- en buitenland. Zo ging hij vorig jaar nog naar de iron man in Hawaii, waar hij een zeer puike prestatie neerzette, hij werd er 28ste in zijn leeftijdscategorie. Zijn dochter Xanthe kreeg de sportmicrobe mee en ging al op jonge leeftijd ook triatlons lopen (voor de jeugd zijn dit zwemlopen, red.), met succes. Tijdens de sportshow kreeg Xanthe de trofee voor jeugdlaureaat van de sport. Zij werd het afgelopen jaar de beste op tal van zwemlopen en kreeg een bronzen medaille tijdens het Belgisch Kampioenschap veldlopen voor scholen in Brussel. (MCT)