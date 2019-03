Trofee voor Sportverdienste ging naar Roger Michiels

Marc Colpaert

02 maart 2019

Omdat hij al twintig jaar aan de slag is met de jeugdploegen bij voetbalclub FC.Galmaarden kreeg Roger Michiels de ‘Trofee voor Sportverdienste 2018' uit handen van sportschepen Kurt Penninck(CD&V).

De grote zaal van het Baljuwhuis was goed gevuld voor een avondvullend sportprogramma, een organisatie van de lokale sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur. Roger Michiels kreeg van schepen Kurt Penninck de Trofee voor Sportverdienste 2018. Roger kwam meer dan 30 jaar geleden van uit Aarschot naar Galmaarden wonen. Hij was zelf al vanaf de leeftijd van 10 jaar aan de slag op het voetbalveld in Aarschot. “Ik speelde al voetbal en thuis wisten ze het niet eens en ik had zelfs nog niet de minimum leeftijd bereikt, toen ik al op het veld stond”, vertelde Roger. Hij speelde in verschillende reeksen tot zelfs in de eerste ploeg en later bij de veteranen van Galmaarden. Maar sinds 20 jaar is hij de man die de jeugdploegen van Galmaarden traint. Roger was dan ook uitermate blij met zijn trofee, die een mooie plaats bij hem thuis zal krijgen. MCT