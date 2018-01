Trekpaard erkend als erfgoed 02u27 0 Galmaarden Minister Sven Gatz heeft de cultuur rond het Belgisch Trekpaard toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

"Met deze erkenning plaatsen we het trekpaard niet alleen extra in de kijker, we verzekeren ook dat volgende generaties van het prachtige dier zullen kunnen genieten", aldus Gatz, die binnen de Vlaamse regering bevoegd is voor Cultuur. Ook schepen Ludo Persoons (CD&V) uit Vollezele, de bakermat van het trekpaard, is uitermate blij met de erkenning. "Enkele maanden geleden hebben verschillende verenigingen een aanvraag ingediend", zegt hij. "We hebben de krachten toen gebundeld omdat we niet wilden dat het trekpaard verloren zou gaan. Extra geld levert deze erkenning niet op, maar het biedt natuurlijk wel een enorme uitstraling naar de toekomst toe." In Vollezele is bijvoorbeeld sinds enkele jaren een museum rond het trekpaard gevestigd. (MCT)