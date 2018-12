Toppaard Lord blijft in stalbrand Ruin had eerder dit jaar nog zilver behaald op BK Dressuur Tom Vierendeels

02 december 2018

19u05 0 Galmaarden Toppaard Lord, een 10 jaar oude ruin, is zaterdagavond om het leven gekomen toen er brand uitbrak in zijn stal in Vollezele. Eerder dit jaar behaalde Amber Van den Steen nog zilver met hem op het Belgisch Kampioenschap Dressuur. Drie andere paarden konden gered worden.

“Amber is er het hart van in”, zucht haar mama Inge Cauwel. “Maandag heeft ze haar eerste examen — ze zit in het zesde middelbaar — maar ik heb haar klastitularis al op de hoogte gebracht over de situatie. Zij viel tijdens het laatste oudercontact nog bijna van haar stoel toen ze hoorde dat Amber elke dag oefent, en dan ook nog altijd zeer mooie resultaten behaalt op school. De paardensport beheerst haar leven. Zoals elke tiener zit ze continu op haar gsm, maar niet om met jongens te praten. Haar sport vindt ze veel belangrijker. Het spreekt dus voor zich dat dit voorval door haar hoofd spookt.”

Al die aandacht voor haar sport heeft Amber ook geen windeieren gelegd. Zelf treedt ze aan bij de junioren. Met Lord — kort voor Dutch Lord V.S. — won ze in september nog de Beker van België. Ze heeft de ruin ook volledig zelf afgericht. “En eerder hebben ze samen ook een zilveren medaille behaald op het Belgisch Kampioenschap”, vertelt Inge. “Ze heeft nog een evenwaardig paard, waarmee ze deelnam aan het Europees Kampioenschap. Er mochten maar vier Belgische ruiters deelnemen, en zij mocht mee. Op de wereldranglijst staat Amber momenteel op de dertigste plaats, op een totaal van bijna vijfhonderd.”

50.000 euro

Lord was het paard van Ambers grootvader, tot zij hem overnam toen ze 15 jaar was. Het is ook bij haar grootouders in de Heystraat in Vollezele dat de paarden een onderkomen hebben. Lord werd afgericht als juniorenpaard en had dus nog heel wat potentieel. Op nationaal niveau behaalden Amber en hij regelmatig gouden medailles. De waarde van zo’n juniorenpaard bedraagt minstens 50.000 euro.

Maar een brand kostte Lord zaterdagavond helaas dus het leven. “Mijn moeder was rond 18.30 uur de vier paarden nog eten gaan geven”, weet Inge. “Nog geen halfuur later viel de elektriciteit uit, en toen merkte ze de brand in de stallen op. Mijn moeder heeft ons kort na 19 uur opgebeld. Mijn vader ging intussen de vlammen te lijf met een tuinslang, en kon drie andere paarden in veiligheid brengen. Zij bleven ongedeerd. De brandweer kon het vuur verder blussen en stelde vast dat de oorzaak gezocht moet worden bij een TL-lamp aan de box van Lord. De doodsoorzaak is onduidelijk: mogelijk verstikking of elektrocutie. De gemetste muren tussen de verschillende boxen zijn vermoedelijk de redding geweest van de drie andere paarden. Zij kunnen nu terecht in andere stallen bij mijn ouders.”