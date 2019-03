Toneelstuk 'Niet te geloven' van Nieuw Tollembeeks Toneel Marc Colpaert

01 maart 2019

Het Nieuw Tollembeeks Toneel(NTT) brengt de komedie ‘Niet te geloven’ van Marc Camoletti, vertaald door Simonne Peeters en de regie is in handen van Diane Mertens uit Tollembeek. Momenteel zijn de mensen van NTT volop bezig met het repeteren in de zaal Willem Tell in Tollembeek. “Het gaat terug een dol komisch toneelstuk worden, waar er heel wat zal gebeuren, dus train u lachspieren al maar”, waarschuwt Diane Mertens. De voorstellingen gaan door in het Baljuwhuis van Galmaarden op vrijdagen 8 en 15 maart, op zaterdagen 9 en 16 maart en eentje op zondag 10 maart. Wie wilt komen kijken doet er goed aan om te reserveren, dit kan bij Marie-Rose op het nummer 0494/27.35.45 of via de website: www.toneelntt.be. MCT