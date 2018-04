Toneelgroep TKG kiest voor komedie 03 april 2018

Toneelvereniging TKG kiest met de nieuwe productie 'De Bemoeial' volop voor humor. De acteurs nemen de toeschouwers mee op een hilarische zoektocht naar een moordenaar. De rollen worden vertolkt door Elie Herregodts, Kim Gettemans, Sven Defrère, Jorgen Van Boven, Johan Smeulders, Kimberly De Mulder, Astrid Smeulders en Saskia De Brucker. De regie is in handen van Greet Desper. Er zijn voorstellingen op vrijdagen 6 en 13 april (20.30 uur) en zaterdagen 7 en 14 april (20 uur). Plaats van afspraak is het Baljuwhuis in Galmaarden. Tickets kosten 10 euro. Reserveren is verplicht en kan via 0475/90.05.43 of www.tkgvzw.be. (MCT)