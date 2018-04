Toerismekantoor voortaan elke werkdag open 04 april 2018

02u28 0 Galmaarden Het infokantoor van de dienst Toerisme Pajottenland en Zennevallei, in het Baljuwhuis, is voortaan elke werkdag open.

In het kantoor kan je terecht voor alle toeristische informatie voor de regio's Pajottenland en Zennevallei. Je vindt het, ietwat verscholen, ter hoogte van de ingang van het Baljuwhuis in Galmaarden. "Wie een wandeling wil maken of een dagtrip wil organiseren voor een groep mensen in onze mooie streek, kan bij mij terecht", zegt Lutgarde De Borre.





Het kantoor is voortaan elke werkdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Meer informatie krijg je ook via info@toerisme-pajottenland.be, of 054/58.91.67. (MCT)