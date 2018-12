Toch nog bijna duizend wandelaars Marc Colpaert

02 december 2018

Ook al regende het bijna de hele dag op zondag toch kwamen bijna duizend wandelaars naar de jaarlijkse Brillanttochten in Vollezele. De wandelclub ‘Parel van het Pajottenland’ organiseerde haar Brillanttochten door het Pajottenland. Dit jaar gingen ze van start vanaf een nieuwe startplaats de zaal De Notelaar, gelegen langs de Ninoofsesteenweg in Vollezele. “Ik had gehoopt op een 650 wandelaars als ik de weerberichten las, maar kijk het zijn er 965 geworden. Meer dan ik gehoopt had met dit weer”, zei voorzitter Raymond Dero. Gelukkig konden heel wat wandelaars na de tocht terecht in de zaal De Notelaar om er te genieten van de lekkere wafels die Paula bakte, volgens een oud recept van oma Clementine. MCT