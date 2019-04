TKG komt met een extra voorstelling op maandag Marc Colpaert

Het Theater Kollektief Galmaarden(TKG) gaat op maandag 8 april een extra voorstelling inlassen van hun komisch toneelstuk ‘Thee met honing of met citroen’, want de normaal voorziene speeldata waren op een mum van tijd allemaal uitverkocht. De acteurs, actrices en regisseur zijn volop aan het werk om opnieuw een fantastische komedie te brengen met ‘Thee met honing of met citroen’, geschreven door Danielle Navarro-Haudecoeur en Patrick Haudecoeur, de regie is in handen van Greet Desper. “Wij hadden dit jaar vier speeldata voorzien, maar op zeer korte tijd waren deze avonden allemaal uitverkocht. Dus hebben wij nu een extra voorstelling voorzien op maandag 8 april en daar zijn vooral de zelfstandigen uit de streek blij mee. Deze mensen moeten meestal werken op dagen dat wij onze voorstellingen geven. Om nu te kiezen voor een maandag zijn heel wat van die mensen nu plots toch in de mogelijkheid om een avondje toneel mee te pakken”, vertelde Elie Herregodts van TKG. Kaarten reserveren voor de extra voorstelling op 8 april is nog steeds mogelijk via de website of via 0475/90. 05.43.